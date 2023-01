Wonden genezen, Paul kan weer op klompen door Roombeek

Paul was tot een half jaar geleden met prikstok en klompen aan de voeten een bekende verschijning in de wijk Roombeek. Zo’n vijf à zes uur per dag hield hij de wijk schoon.

Nooit meer werken

Hij loopt al zijn hele leven op klompen, maar na een val was dat eigenlijk niet meer mogelijk. Toch bleef ie ze dragen. Paul had hij een wond op zijn wreef die door zijn klompen telkens weer open schuurde. Zijn huisarts had hem verteld dat zijn voert eraf zou moeten als de wond ging ontsteken. Dat vooruitzicht was voor Paul reden om hulp te zoeken, want zonder voet zou hij nooit meer zou kunnen werken.