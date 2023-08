Wonen in de oude ‘ziekenhuisbrug’ in Enschede: ‘Ik hoor zo vaak van mensen dat ze hier ooit in een bed of op de fiets doorheen zijn gereden’

Bon Boys verliest bekerduel in laatste seconde verlenging, HSC'21 ook na verlenging uitgescha­keld

Aan het bekeravontuur van Bon Boys is zaterdagmiddag een einde gekomen. In de allerlaatste seconde van de verlenging voorkwam de thuisploeg dat het duel via penalty’s beslist moest worden. HSC'21 verloor na verlenging met 3-4 van Harkemase Boys.