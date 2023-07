Wonen in De Schöppe: Twentse architect Ronald Olthof ziet toekomst in het platteland

Olthof, werkzaam voor LKSVDD Architecten in Enschede, woont zelf op het platteland. Zijn zoektocht naar woonruimte bracht hem enkele jaren geleden naar Haarlo in de Achterhoek. Op basis van zijn eigen ontwerp gaf hij een leegstaand kerkje een nieuwe toekomst als Gods Loft, een woonhuis voor hemzelf en zijn gezin. Eenmaal woonachtig in het dorp, ontdekte hij hoe groot het woningprobleem is in de kleine kernen en dorpen van het platteland.