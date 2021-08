Woningcorporatie die zusjes na overlijden moeder uit huis wilde zetten reageert op vandalisme: ‘Dit is niet acceptabel’

‘We vinden het niet normaal om uitgescholden en bedreigd te worden, alleen omdat we ons werk naar eer en geweten doen.’ Dat laat bestuurder Yolanda Winkelhorst namens Ons Huis schriftelijk weten, na vragen van deze krant.

In de nacht van zondag op maandag werden twee bedrijfsauto’s bij het pand van de corporatie in brand gestoken en werd de muur beklad met de tekst ‘regels zijn regels’ en de naam van een medewerker. Laatstgenoemde had enkele dagen eerder in deze krant uitgelegd waarom de zusjes hun huis moeten verlaten.

Onderzoek politie

De actie leek een reactie daarop. Of het een met het ander te maken heeft, wordt onderzocht door de politie; zo lang dit loopt, gaat Ons Huis niet op de kwestie in. Ook op vragen hoe het met de medewerker is, en of hij gewoon aan het werk is, ondanks de intimidatie aan zijn adres, wil de corporatie niet ingaan.

Wel reageert bestuurder Winkelhorst fel op het incident. ‘We zijn erg geschrokken van de vernielingen en hebben ze als bedreigend ervaren, zeker in combinatie met alle reacties op social media’, schrijft ze. ‘We vinden het niet normaal om uitgescholden en bedreigd te worden, alleen omdat we ons werk naar eer en geweten doen.’

Ook gaat ze in op de media-aandacht, die er direct voor de brandstichting was; meerdere cameraploegen meldden zich bij het pand. Het overviel de corporatie, die nooit eerder zoiets meemaakte. ‘Er werden veel vragen gesteld of berichten gestuurd, waar onze medewerkers vanuit privacyoverwegingen geen antwoord op konden geven. Dat maakte het lastig en het was een hectische dag. Medewerkers hebben naar elkaar geluisterd, hebben elkaar gesteund en zijn samen weer aan het werk gegaan. Aan het eind van de dag hebben we een korte bijeenkomst gehouden in de kantine om ervaringen en zorgen uit te wisselen.’

Volledig scherm De zusjes Fabienne en Valerie Valk voor de wandschildering die hun moeder Natascha heeft geschilderd. © Annina Romita

Oplossing voor zusjes

Aan het einde van de dag werd duidelijk dat de zusjes Valk uitstel kregen. Ze hoeven hun woning voorlopig niet te verlaten. Er is contact om tot een afspraak te komen. ‘Onze oprechte intentie daarbij is tot een toekomstbestendige oplossing te komen.’ Het is niet zo dat Ons Huis gedraaid is, na alle aandacht en dit incident, schrijft Winkelhorst. ‘Er was vooraf al uitstel. Deze incidenten maken het alleen maar moeilijker, omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat we voor geweld en media-aandacht zwichten.’

Geweld en agressie tegenover medewerkers? Ons Huis noemt het ‘niet acceptabel’. ‘We zijn een betrokken woningcorporatie en werken graag samen, maar wel op basis van wederzijds respect. Daarom doen bij agressie en vernielingen altijd aangifte. Dat hebben we in deze situatie ook gedaan.’