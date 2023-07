Woningcorporatie Welbions sloopt straks zeven flatgebouwen in Hengelo: ‘Noodzakelijk’

Meisje met elektri­sche step gewond bij aanrijding in Enschede

Op de Buurserstraat in Enschede is zondagavond een meisje gewond geraakt bij een ongeval. Ze werd terwijl ze op een elektrische step reed aangereden door een auto en raakte daarbij dusdanig gewond dat ze per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.