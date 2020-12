Wordt de dresscode deze kerst een joggingsbroek of maatpak? ‘Geef jezelf een goed gevoel cadeau’

Als Puck Jager (23) in haar garderobekast kijkt, ziet ze veel zwart en wit. „Getailleerde jurken, jasjes met brede schouders en mooie blouses. Ik houd van chique kleding die duurzaam is en lang meegaat. De Chanel-stijl, geweldig. Maar dat is nu zo koud…”



Dus vindt ze zichzelf tijdens het videobellen terug in de warme trui van haar vriend en een wijde zwartfluwelen broek uit de collectie van een zusje. „Als ik opsta, lijkt het in ieder geval geen joggingbroek”, zegt de derdejaars student Fashion & Textile Technologies. Ook de hakken waarop ze normaal gesproken naar Saxion zou lopen, blijven in de kast. En make-up? „’s Winters verlies ik mijn kleur en lijk ik moe als ik me niet opmaak. Nu doe ik dat alleen als ik een tentamen heb. Als je make-up gebruikt, haal je hogere cijfers, las ik ergens. Dan voel je je zelfverzekerd en ben je niet met andere dingen bezig.”