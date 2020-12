Wordt Pieter Omtzigt de nieuwe lijsttrekker van het CDA?

De Enschedeër deed afgelopen zomer een gooi naar het partijleiderschap, maar verloor de verkiezing nipt van De Jonge. De vraag is of de nummer twee op de kieslijst nu automatisch doorschuift of dat het partijbestuur toch minister van Financiën Wopke Hoekstra voordraagt.

Wat is een running mate waard?

De CDA-lijsttrekkersverkiezing medio juli in Den Haag zal nog vaak door het hoofd van Omtzigt hebben gespookt. Met 49,3% van de stemmen verloor hij de verkiezing, waar later zo veel om te doen was, op een teenlengte. Slechts 130 Hugo-stemmers hadden zich hoeven bedenken en het Twentse Kamerlid was de nieuwe lijstaanvoerder geweest.



De Jonge bombardeerde Omtzigt direct tot running mate. Nu de lijsttrekker zich terugtrekt schuift de Enschedeër op in de rangorde, zou je zeggen. Dat is volgens de partijstatuten wel de procedure bij vastgestelde kandidatenlijsten. Echter zou de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vandaag en morgen officieel worden vastgesteld op het verkiezingscongres. Dat congres is uitgesteld. De weg voor Wopke Hoekstra is dus nog vrij.

Wil Omtzigt zelf nog het lijsttrekkerschap?

„Je bent in staat om achteraan in het peloton aan te haken. Maar uiteindelijk verlies je de eindsprint met een foto-finish”, verwoordde Pieter Omtzigt zijn teleurstelling vlak na de lijsttrekkersverkiezing op beeldende wijze. De grote vraag is of de Enschedeër de partij nog altijd naar de verkiezingen in maart wil leiden. Hij was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Omtzigt deed afgelopen zomer weliswaar met volle overtuiging mee aan de lijsttrekkersverkiezing, maar meldde zich pas drie weken voor de uiteindelijke beslissing aan als kandidaat. Op dat moment had de vooraf belangrijkste kandidaat, Wopke Hoekstra, al bedankt voor de eer.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Het verkiezingscongres van het CDA is uitgesteld. Dat zou er op kunnen wijzen dat het partijbestuur de CDA-leden een nieuw voorstel voor de lijsttrekkerskeuze wil voorleggen. Echter betekent dat niet direct dat Hoekstra - als hij daar zelf voor open staat - de nieuwe partijleider wordt.

Een combinatie van Omtzigt als lijsttrekker en Hoekstra als premierskandidaat wordt ook genoemd als mogelijkheid. Die optie is niet nieuw. Al in juli maakte kandidaat-lijsttrekker Omtzigt bekend dat hij ook bij verkiezingswinst in de Tweede Kamer zou willen blijven. Hij deed een beroep op Wopke Hoekstra als zijn premierskandidaat, een functie die de minister van Financiën naar eigen zeggen zou aanvaarden.