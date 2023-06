Wout Brama krijgt speciale afscheidswedstrijd in De Grolsch Veste

Cel en tbs voor man die Freddy neerstak in het oude dorpshuis in Glanerbrug

Tweeëneenhalf jaar cel én tbs met dwangverpleging. Dat is de straf die Salvatore M. (55) dinsdag krijgt voor het neersteken van Freddy Noordman in het oude dorpshuis in Glanerbrug afgelopen zomer. Volgens de rechtbank is er bij M. sprake van een ziekelijke stoornis van de geest, waardoor de kans op herhaling heel groot is.