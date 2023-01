Yazdan liep in veertien maanden vanuit Teheran naar Nederland en knipt nu bij Oldenzaalse kapsalon

Het verhaal dat Yazdan (33) te vertellen heeft, is een bijzonder verhaal. Hoe bijzonder blijkt aan het eind van het gesprek in het keukentje van kapsalon Franx in de Oldenzaalse binnenstad. Als de verslaggever zijn schrijfblok al heeft dichtgeklapt, wil Yazdan nog wel even kwijt hoe hij op 25 augustus 2020 in Nederland is beland. Te voet. De goedlachse kapper liep vanuit zijn moederland naar ons land. De afstand tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en Ter Apel, waar hij de eerste nacht op Hollandse bodem doorbracht, bedraagt volgens Google Maps ruim 4600 kilometer.