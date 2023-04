Zangcoach Tanja geeft in Borne een eigen showtje weg: ‘Ik zing altijd met mijn hart’

Ze zingt al zo lang als ze zich kan herinneren. Samen met haar zus en op school. Tot een overbuurman zei ‘dat ze daar iets mee moest doen’. Dat deed ze via de Hengelose muziekschool. Later zong ze in een band. Raakte de lust in zingen even kwijt. Vond die terug als nachtclubzangeres. En heeft binnenkort haar eigen show. „Ik vraag me wel een beetje af wat ik me op de hals heb gehaald.”