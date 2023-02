Zanger John Enter (66) reist het hele land door tijdens carnaval: ‘Ik houd van een feestje’

jaar na inval Gevluchte Zoia (53) moet weg uit haar Enschedese blokhut en kan nergens heen: ‘Bezorgt me crazy stress’

Zoia Vitebska had eindelijk weer een beetje rust in haar hoofd na haar vlucht uit Oekraïne, maar de stress is weer toegeslagen. De 53-jarige Oekraïense moet na een jaar haar blokhut in Enschede-Zuid verlaten en kan nog nergens terecht. De tijd tikt. „Dit bezorgt me crazy stress.”