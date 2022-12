Zanger Wouter Muller (75) plotseling overleden: hij was de Boudewijn de Groot van de Indo’s

Zijn broer Brendly bevestigt het plotselinge overlijden van Muller. De singer-songwriter zou vrijdag bij familie kerst gaan vieren in Bennekom, maar werd kort voor vertrek onwel. Hij is met spoed opgenomen in het MST waar hij maandagmorgen overleed. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.

Generaties genoten van het Stinklied

Muller heeft in meerdere bands gespeeld en was onder andere oprichter van de groep ‘Quasimodo’, die tot 1999 de begeleidingsband was van Willem Wilmink. Hij maakte daarmee diverse theaterprogramma’s. Hele generaties zijn opgegroeid met nummers als Het Stinklied en Grote blote billen in lantaarnlicht’. Maar zijn muzikale erfenis is vele malen groter.