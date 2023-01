Zeg het maar: wel of geen geldig doelpunt van Heracles Almelo?

Met poll en videoALMELO - Het was hét moment van de bekerwedstrijd tussen Heracles en Go Ahead Eagles : het afgekeurde doelpunt van de Almeloërs in de tweede helft van het duel. Het beeld hield de gemoederen na afloop flink bezig.

Het is de 59ste minuut van het bekerduel op Erve Asito. Bij een 1-0 achterstand neemt Heracles-speler Thomas Bruns een hoekschop, de bal komt hoog bij aanvaller Samuel Armenteros. De Zweedse spits kopt raak. De bal lijkt in het doel van Go Ahead te verdwijnen, maar verdediger Jamal Amofa trapt de bal terug het veld in. Heracles claimt een doelpunt te hebben gescoord, scheidsrechter Jannick van der Laan vindt van niet. Doorspelen!

Heracles blijft aandringen op de gelijkmaker, maar die komt er niet. De Almelose koploper van de eerste divisie verliest het duel met 1-0 en is daarmee uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Aanvoerder Hoogma

Al tijdens de wedstrijd duikt op de sociale media-kanalen de foto van het bewuste moment op. Voor de meesten - met name Heracles-supporters - is het beeld duidelijk: dit was een zuivere goal, de bal is het doellijn gepasseerd. Ook na afloop van het duel klinkt dat geluid. Niet alleen bij de fans en toeschouwers van de wedstrijd. „Als ik dit beeld zo zie, dan lijkt het me toch echt duidelijk een doelpunt”, zegt aanvoerder Justin Hoogma.

Beschikken de ploegen in de eredivisie over de VAR, in de eerste divisie kan er niet worden teruggevallen op de Video Assistent Referee en in het bekertoernooi is dat pas vanaf de kwartfinales. Het ontbreken van de doellijntechnologie laat zich gelden, bleek donderdagavond wel in de tweede ronde van het toernooi. Merkte onder meer ook op voormalig voetbalscheidsrechter Mario van den Ende. ‘Gemis van doellijntechnologie weer aangetoond bij #HERGAE @knvbbeker’, twitterde hij meteen na de kopbal van Armenteros.

Een andere foto, gemaakt door een supporter vanaf de tribune ter hoogte van de achterlijn, liet duidelijker zien dat de bal wel degelijk volledig over de doellijn was gegaan.

In het veld leidde het protest van de spelers niet tot het gewenste resultaat, langs de lijn beklaagde heel de bank van Heracles bij de vierde official. Ook die week niet af van de beslissing van de scheidsrechter.