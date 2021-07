Zeker 60 corona-besmettingen na feest in Enschedese disco: ‘Teller loopt nog op’

Enschedeër die tijdens burenruzie met een bijl zwaaide moet mogelijk de cel in

30 juni ENSCHEDE - Het was een pruttelende vulkaan tussen K. en zijn buren. Al zes jaar lang was er over en weer irritatie en op 8 oktober vorig jaar kwam het tot een uitbarsting mis toen K. volgens z’n buren zwaaiend met een bijl verhaal kwam halen over een kozijn en wat puin dat tegen de zijgevel van zijn woning was gelegd.