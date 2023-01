Zelfs de pot hondenkoekjes ontbreekt niet op de balie in de ‘bouwkeet’ van Twentse dierenartsen Rianne en Carolien

MET VIDEO Honderden kerstbomen opgehaald langs de weg in Enschede: ‘We komen wel eens verdwaalde kerstbal­len tegen’

ENSCHEDE - Kerst is voorbij, dus de kerstboom gaat de deur uit. Deze week haalt Twente Milieu alle kerstbomen in Enschede en omstreken op. Peter de Vries van Twente Mileu is een van de medewerkers die de klus op zich heeft genomen: „Soms liggen de kerstbomen tussen de geparkeerde auto’s of bij de perkjes.”

10 januari