Zelfs slechthorenden werden wakker van plofkraakexplosies in Enschede: ‘Ik zat rechtop in bed’

Burgemees­ter van Enschede tijdelijk vervangen: ‘Als dragende speler gebles­seerd is, moet je goede invaller zoeken’

18 november ENSCHEDE - Onno van Veldhuizen is intensief betrokken geweest bij het besluit om Henk-Jan Meijer aan te stellen als waarnemend burgemeester van Enschede. „Je bekijkt in goed overleg wat het beste is voor de stad. En dat is de komst van een een goede en ervaren invaller.”