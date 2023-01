Zerrouki speelt mee bij FC Twente tegen Ajax: ‘Hij is weer goed aanwezig’

Kolkschool in Almelo zaterdag nog 1 keer open voor publiek, verkoop loftappar­te­men­ten begint gelijktij­dig

ALMELO - Belangstellenden hebben er lang op moeten wachten. Maar zaterdag begint eindelijk de verkoop van zestien nieuwe appartementen in de oude Kolkschool. Dat moment suprême wordt gekoppeld aan een open huis in het gebouw. „Iedereen die nog één keer wil rondlopen in de oude school is zaterdag tussen 11 en 14 uur welkom”, zegt projectontwikkelaar Hans Kloosterman.

