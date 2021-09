Zes jaar na moord op Sandra (18) uit Enschede is Thijs weer vrij man: 'Dit komt veel te vroeg’

Vorige week kregen de ouders van Sandra van Duijl een brief van het Informatiepunt Detentieverloop. Over de straf van Thijs, de moordenaar van hun dochter. Hij heeft, zo las de familie, ‘aangetoond de verantwoording en vrijheid aan te kunnen voor de laatste fase van de PIJ’. PIJ is de Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. In Enschede mag Thijs nog niet komen, contact met de familie Van Duijl is verboden en hij staat nog wel onder begeleiding en toezicht van de reclassering. Maar verder kan hij weer gaan en staan waar-ie wil.