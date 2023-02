Zes optochten in twee weken, en loopgroep ‘Jeugd de Veldmaat’ doet dit keer zelfs met twee wagens mee

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans na bekeruit­scha­ke­ling tegen Ajax: ‘De gelukkig­ste heeft vandaag gewonnen’

De uitschakeling van FC Twente in de achtste finales van het bekertoernooi was niet nodig geweest, tegen Ajax had er meer ingezeten voor de Enschedeërs. Vonden na afloop trainer Ron Jans en aanvoerder Robin Pröpper: „De gelukkigste heeft vandaag gewonnen.”

9 februari