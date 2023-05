Zeven op de tien 17-plussers in Enschede heeft een rijbewijs

Zomerfees­ten De Hoeve gingen toch door na plotseling overlijden vrijwilli­ger: ‘André zou niet anders hebben gewild’

Het bericht sloeg donderdag in als een bom. En niet alleen in Sint Isidorushoeve, waar André Westendorp thuis geheel onverwacht aan hartfalen overleed. In heel Haaksbergen werd geschokt gereageerd op het trieste bericht over de schoenmaker met een winkel en werkplaats aan de Spoorstraat.