Zeventig ‘motorchicks’ toeren door Twente: ‘Ik ging voor de looks, maar hij kan hard, heel hard!’

Het is half tien in de ochtend op een parkeerplaats aan de Ter Kuilestraat. Pas over een uur start de tocht van honderd kilometer door Twente maar nu al is het zoeken naar een parkeerplaats. Van verre is het geronk van meer Kawasakis, Yamahas en Hondas te horen. In stoere leren pakken rijden de zeventig vrouwen een voor een de parkeerplaats op. Wapperende blonde, donkere of rode staarten en vlechten komen onder de helmen vandaan.