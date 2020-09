Ziekenhuis in Enschede grijpt in tussen bekvechtende kaakchirurgen

Made in Twente Heel Europa haalt de wow-fac­tor uit Enschede

8 september ENSCHEDE - Het is een bekend probleem op beurzen en congressen: hoe creëer je in zo’n grote hal een kleinere ruimte voor een workshop of een lezing? Dat kan wel met metalen frames of houtbouw, maar dat kost veel tijd en mankracht, en dat bouwsel is doorgaans niet herbruikbaar.