Ziekenhuis MST belaagd door relschoppers, angst bij personeel

Daan Mohede uit Enschede promoveert op ziekte waarop een groot taboe rust: een kromme penis

20 januari ENSCHEDE - Bijna niemand praat erover, over de ziekte van Peyronie bij mannen. Dan heb je een kromme penis. De arts in opleiding Daan Mohede afkomstig uit Enschede schreef er zijn proefschrift over. Maar waarom? „Omdat er meer onderzoek nodig is, want patiënten lijden enorm”, aldus Mohede.