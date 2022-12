Ziekenhuis MST snel met sluiten contracten met zorgverzekeraars

Dat meldt Medisch Spectrum Twente in een persbericht. Elk jaar maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen afspraken over de hoeveelheid zorg die zij inkopen voor hun verzekerden en tegen welke prijs.

Wankel evenwicht

Op veel plekken zijn daarom de onderhandelingen nog in volle gang. In het wankele evenwicht van betaalbare zorgpremies en winstmarges voor ziekenhuizen hebben MST en de zorgverzekeraars desondanks ‘goede passende afspraken’ kunnen maken voor 2023. Inwoners van Twente en Achterhoek kunnen daarom ook in 2023 terecht voor de meeste zorg in MST. Uitzondering hierop zijn enkele budgetpolissen. Op www.mst.nl/zorgpolis2023 is te zien welke dit zijn.