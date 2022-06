Ziekenhuizen MST, ZGT en SKB verbeteren nazorg voor ic-patiënt: ‘Doen er alles aan om de patiënt te helpen’

Springrui­ter Gerben Morsink ook in Geesteren bij CSI Twente op dreef

Op de openingsdag van het CSI Twente in Geesteren was Gerben Morsink met de achtjarige vosmerrie Carina Z oppermachtig in de rubriek over 1,45 meter tegen de klok voor de Big Tour van het CSI2*.

9 juni