Zo hielden wij ons aan de coronaregels: Google toont gedrag in jouw woonplaats

Video Wéér auto in vlammen op in Enschede, bewoners horen harde knal voor brand

3 november ENSCHEDE - Aan de Lonnekerbrugstraat in Enschede is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in vlammen op gegaan door een brand. Het voertuig raakte total loss, de brandweer gaat uit van brandstichting. Het is de 45e autobrand van het jaar in Enschede, de tweede in nog geen 24 uur tijd.