Zo sta je zaterdag stil bij de vuurwerkramp van 23 jaar geleden

geluiden van de straat | met video Hoe ruimden­kend zijn Tukkers over homo's en transgen­ders? ‘Ik hoef het niet zo in mijn face de hele dag’

De Pride Photo Expo is neergestreken in het centrum van Enschede. Hoe inclusief zijn Twentenaren? En leven ze mee met de LHBT-gemeenschap? Verslaggever Joost Dijkgraaf maakt een rondje over de Expo. „Door TikTok leerde ik dat ik non-binair was.”