Zó willen Twentse gemeenten asielprobleem oplossen

met video Politie doorzoekt bedrijfs­pand in Enschede, eigenaar geen verdachte: ‘Diep in de nacht vaak mensen aanwezig’

ENSCHEDE - De politie doet al de hele donderdag forensisch onderzoek in een bedrijfspand aan de Josinkstraat in Enschede. Dat gebeurt volgens de politie in het kader van een lopend onderzoek. De eigenaar van het pand is geen verdachte en het bedrijf heeft ook niets te maken met het incident dat wordt onderzocht.

19 januari