Zo zag je de bevrijding van Twente nog nooit: ‘Ingekleurde foto’s brengen historie tot leven’

Pianota­lent Alexander gaat via Enschede naar New York: 'Optreden is fysieke en mentale uitdaging'

ENSCHEDE - De 17-jarige Alexander Jansen is een van de grootste klassieke pianotalenten van Nederland. Vandaag speelde hij bij het grote internationale concours voor jonge pianisten in Enschede. Binnenkort staat hij op het podium van de beroemde Carnegie Hall in New York. Zijn muzikale roots? Die liggen in Eibergen.

2 mei