Zo ziet het nieuwe hart van Hengelo er uit: een slimme optelsom van ideeën

Rekenen en taal tussen de joelende kermisat­trac­ties en flitsende lichtjes: Het leven van een kermiskind

De paaskermis is weer neergestreken in Enschede. Waar de kermis is, zijn ook de kinderen van kermisexploitanten. Waar gaan zij naar school? In de rijdende school van juf Daniëlle Hilverink: „Dit is echt een manier van leven.”