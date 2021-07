Zoals boer Bert Rakhorst (100) uit Enschede is er geen tweede: ‘Het zou toch gek zijn als ik hier niet wil blijven?’

VIDEO Twente kleurt rood maar dat houdt heus niet iedereen thuis: 'Gewoon niet te gek doen’

15 juli Met het druilerige weer van afgelopen dagen willen we niets liever dan genieten in zonovergoten oorden. Maar het dilemma tussen thuisblijven of op vakantie gaan, is groot. Bederven corona-eisen, veranderende kleurcodes en onzekerheden de pret? Of laten we ons niet afschrikken? Aileen Slot vraagt het in Enschede.