Zolemba, Omori en Wila in de strijd om Export Award WTC Twente

Enschedeër B. (43) verdwijnt maand achter de tralies, want hij zat voor de zoveelste keer dronken achter het stuur

Jonathan B. (43) uit Enschede komt in 2004 voor het eerst wegens dronken rijden in aanraking met politie en justitie. Het lijkt er weinig van te leren, want in de achttien jaar die volgen wordt hij keer op keer dronken achter het stuur aangehouden.