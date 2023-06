Zondag de eerste Enschedese Havendag, met twister onder water: ‘De haven is eigenlijk een heel mooie plek’

Veehouder voelt zich ‘gepiepeld’ bij onteige­ning voor N18 en eist alsnog financiële compensa­tie

Als alles in 2011 en 2012 bij de onteigening voor de aanleg van de nieuwe N18 goed was geregeld, dan had melkveehouder Erik te Lintelo niet zoveel ellende en extra kosten gehad. De boer uit Haaksbergen beklaagde zich erover bij de Raad van State en wil alsnog ‘een redelijk’ bedrag als compensatie.