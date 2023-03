‘Zondagavond voetballen is leuk hoor, maar voor de bieromzet in De Grolsch Veste is het funest’

Kunstschil­der en restaura­tor Toon Klaver (90) overleden

In zijn atelier in Lochem, werkend aan zijn laatste doek, is kunstschilder Toon Klaver (90) vrijdag overleden. Klaver, geboren in Hengevelde en opgeleid aan de AKI in Enschede, is de schepper van een groot oeuvre en was daarnaast ook als restaurator actief.