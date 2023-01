Zonder helm op de snorfiets? Dan krijg je in Twente direct een boete: ‘Eerste bekeuringen al uitgedeeld’

Politie­agen­ten ‘geschrok­ken’ van verwondin­gen door illegaal vuurwerk bij meisje (16) uit Albergen: plaatsge­noot (17) zit nog in de cel

SAASVELD/ALBERGEN - De vrouw die op oudjaarsdag letsel in haar gezicht opliep bij een carbidfeestje in Saasveld, is een 16-jarig meisje uit Albergen. Zij overweegt nog aangifte te doen tegen een 17-jarige plaatsgenoot, die illegaal vuurwerk afstak en haar daarmee zwaar verwondde. De verdachte uit Albergen zit nog vast.

14:57