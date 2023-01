Zonder inzet 'stel gekken' zou muziekvereniging De Eendracht niet meer bestaan

Culturele makers en doeners komen samen in een nieuw platform: ‘Mooie dingen in Enschede moeten veel zichtbaar­der zijn’

ENSCHEDE - Ze zijn muzikant, meubelmaker, toneelschooldirecteur of fotograaf. Ze zijn enthousiast, maken mooie dingen en doen dat in de stad. Dat moeten veel meer mensen weten. Dus is er nu het CultuurNetwerk Enschede, een nieuw platform dat de kleine cultuurmakers en doeners een groot podium geeft. Danielle Spoelman vertelt.

24 januari