Zoon bekende Enschedese horecaondernemer hoort zes jaar cel eisen voor schietpartij in binnenstad: ‘Ik werd bedreigd’

„Ik dacht dat het een alarmpistool was”, vertelde Armand P. in de Almelose zittingszaal. Het was bijna middernacht toen op 25 mei 2022 bij de politie de melding binnenkwam van een schietpartij aan de Noorderhagen, in de binnenstad van Enschede. Getuigen wezen de politie al snel in de richting van P. en zijn vader, een bekende horecaondernemer. De verdachte zelf was in geen velden of wegen te bekennen.