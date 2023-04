Zorgpersoneel Enschede en Oldenzaal leert de grens bewaken: ‘Dan kom je er toch gewoon bij liggen?’

Automobi­list in Hengelo ramt lantaarn­paal en rijdt tuin in: 1 gewonde

Een automobilist in Hengelo is vrijdag laat in de avond gewond geraakt toen ie met diens voertuig een lantaarnpaal ramde en in een voortuin belandde. Het ongeluk gebeurde in de Caro van Eyckstraat in de wijk Vikkerhoek.