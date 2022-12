Zwaargewonde patiënten belanden in Twente vaakst in beste ziekenhuis

met video Enschedeër (27) en Hagenees (39) na anonieme tip opgepakt voor groot­scheep­se handel in illegaal vuur­werk

Met twee aanhoudingen in Enschede en Den Haag en invallen in Haaksbergen, Ochtrup, Ahaus, Bad Bentheim en Papenburg heeft de politie opnieuw een gevoelige klap toegebracht aan de handel in illegaal zwaar vuurwerk. De politie nam bovendien 250.000 kilo vuurwerk in beslag.

