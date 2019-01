Zware kritiek op Van Hijum na verstrekking van 7,5 miljoen euro aan batterijenfabrikant

ENSCHEDE – De door OostNL aan batterijenfabrikant Lithium Werks verstrekte lening van 7,5 miljoen euro wordt een thema voor de komend verkiezingen van Provinciale Staten. „Gedeputeerde Van Hijum had een succesje nodig en dit is het resultaat”, zegt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer.

Met ‘dit’ doelt Veltmeijer op het niet doorgaan van de plannen, die Lithium Werks had voor vestiging op Technolology Base Twente. Veltmeijer spreekt van ‘een complete mislukking’ en kwalificeert directeur Kees Koolen van Lithium Werks en passant als ‘luchtfietser.’ Batterijenfabrikant Lithium Werks had plannen op de voormalige luchthaven een campus voor onderzoek en ontwikkeling te bouwen, waar 2.000 tot 3.000 mensen werk zouden vinden. Maar daarvan komt niets terecht, zo werd gisteren duidelijk.

Hoofdkantoor

Kees Koolen, de ceo van Lithium Werks, is vertrokken bij het bedrijf. Reden is volgens Koolen dat de Amerikaanse investeerders in het bedrijf het hoofdkantoor van Twente naar de VS willen verplaatsen. In Nederland zou onvoldoende investeringskapitaal te vinden zijn.

Lening van 7,5 miljoen

Maar met 31 stemmen voor en 16 tegen gingen Provinciale Staten in december wel akkoord met een lening van 7,5 miljoen aan Lithium Werks. Dat gebeurde op voorspraak van gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) van economische zaken. Die had van OostNL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Overijssel en Gelderland, een positief advies gekregen voor het verstrekken van de lening.

Meeslepen

Van die 7,5 miljoen was 2,5 miljoen afkomstig uit het Innovatiefonds Overijssel, 2,5 miljoen uit het Innovatiefonds Twente (Twentse gemeenten) en 2,5 miljoen van OostNL. „Van Hijum heeft zich door Koolen en Lithium Werks onder druk laten zetten. Hij had een succesje nodig en heeft zich laten meeslepen. Maar hij had veel beter onderzoek moeten laten doen naar Lithium Werks”, vindt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer uit Vroomshoop. „Het was al dubieus dat Geert Braaksma daar met drie petten op zat.” Braaksma was commissaris bij OostNL, voorzitter van Twenteboard én commissaris bij Lithium Werks. Veltmeijer: ,,Wij stelden daarom voor om die lening twee maanden uit te stellen en de zaak beter te onderzoeken, maar dat kon allemaal niet. Er was haast bij.”

Interpellatiedebat

De PVV-fractie in de staten vroeg zaterdag om een interpellatiedebat op 23 januari en zegt daarvoor al genoeg fracties achter zich te hebben. „Het CDA, D66, de VVD, CU, SP, 50-Plus en de PvdD steunen ons verzoek, dus dat debat komt er.”

Luchtfietserij

Veltmeijer was eind december met een aantal Statenleden op bezoek bij Koolen en Lithium Werks. „Hij presenteerde daar een ambitieus plan, maar het was niet niet tot in detail uitgewerkt. En Koolen liet toen al doorschemeren dat het niet door zou gaan als er geen investeringskapitaal zou komen. Het leek me een beetje luchtfietserij.”

Bed & Breakfast