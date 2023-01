Zwartz krijgt als oudste bedrijf van Oldenzaal gouden erepenning

Zwartz is opgericht in 1835 en loopt sindsdien als een rode draad door de geschiedenis van de Twentse textielindustrie. Het bedrijf begon met 40 medewerkers, die in de winter op de deel garen sponnen. Boeren maakten daar weefsels van en Zwartz verhandelde ze. Het bedrijf vestigde zich in 1927 aan de Parallelstraat. Een paar panden staan momenteel nog overeind. De rest bezweek onder de grote brand, die in 2007 een groot deel van de fabriek in as legde.

Vijfde generatie

Zwartz is niet alleen een van Nederlands oudste textielfabrieken, maar ook een van de weinige die de turbulente ontwikkelingen in de textielbranche heeft overleefd. Grote textielfamilies hebben nog steeds een bekende naam in Twente, zoals Van Heek, Ten Cate of Gelderman. Zwartz groeide uit tot een succesvolle onderneming en is tegenwoordig gevestigd aan de Münsterstraat. Daar staat waar inmiddels de vijfde generatie aan het roer.

„Zwartz is een begrip in Oldenzaal, heeft een rijke geschiedenis en is een visitekaartje voor de stad. Een gouden erepenning is dan ook meer dan verdiend”, aldus burgemeester Patrick Welman.