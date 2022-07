Zwemmen bij 30 graden in Enschede: verlaten buitenweide, tjokvol binnenbad

Een helder blauwe lucht met temperaturen van zo’n 32 graden Celsius. Het klinkt als het perfecte weerbericht om een verfrissende duik te nemen in het zwembad. Afgelopen woensdag was zo’n dag. Volgende week worden temperaturen van maar liefst 37 graden voorspeld. Zweet druppelt deze woensdag over de gezichten van kinderen en ouders. Er vormen zich lange rijen bij de kassa. De hele zomer kunnen mensen de verkoeling opzoeken in het subtropische zwembad van Aquadrome Sportaal in Enschede. Maar het buitenbad blijft dicht.