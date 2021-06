Zwemmer uit Enschede worstelt minutenlang met zwaan, maar komt boven: ‘Een kind had dit niet overleefd’

Leijten (SP) wil nieuw onderzoek naar vuurwerk­ramp in Enschede

22 juni ENSCHEDE - SP’er Renske Leijten wil dat er nieuw, onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de vuurwerkramp in Enschede. Leijten heeft in een motie de Tweede Kamer gevraagd in te stemmen met zo’n onderzoek. Daar moet de vroegere klokkenluider Paul van Buitenen uit Breda bij betrokken worden, vindt het Kamerlid. De motie van Leijten wordt volgende week in stemming gebracht.