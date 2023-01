Zwemschool zonder reden weggestuurd bij ’t Stien’nboer? Klopt niet, zegt eigenaar: ‘Het bad was gevaarlijk en is afgekeurd’

Aankoop dienstweg zorgt voor hoofdbre­kens bij de gemeente Losser: wel of niet aankopen?

DE LUTTE/LOSSER - Losser zit in de maag met de dienstweg bij grensovergang De Poppe in De Lutte. De gemeente kan de weg aankopen maar twijfelt daar nadrukkelijk over en neigt er naar de deal niet door te laten gaan.

15:00