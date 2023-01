Zwijmelen bij Elvis tearjerkers in Enschede: ‘Neem een pak tissues mee, zou ik zeggen’

Waarom wordt de monumenta­le boerderij De Lemerij op de grens van Hengelo en Borne op nul euro getaxeerd?

HENGELO - Kunstenaar Wilfried Lansink woont samen met zijn vrouw Judith nu bijna twaalf jaar in boerderij De Lemerij aan de Burenweg 70. „We wonen hier prima. De stek is harstikke mooi”, zegt hij. Dat de boerderij op nul euro is getaxeerd, daar begrijpt hij niks van. „Voor nul euro willen wij het ook wel hebben.”

