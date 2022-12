Zzp’er Bjorn uit Enschede heeft een goed jaar gehad en gaat het vieren: ‘Heb voor 3000 euro vuurwerk gekocht’

Met videoENSCHEDE - Vuurkorven op het trottoir, oliebollen in de schaal, flessen bier op de statafels. De Noordhoek Hegtstraat in Enschede beleeft oudejaarsdag uitbundig, zoals altijd, eigenlijk. Over een hechte buurt, waar op vuurwerk niet beknibbeld wordt. „Het gaat er hier vanavond flink af.”

Door de harde Nederlandstalige muziek en het geknal van vuurwerk heeft Bjorn moeite om zichzelf verstaanbaar te maken. „Op oudejaarsdag is iedereen hier gewoon knettergek!”, schreeuwt hij. De timmerman zelf incluis, ja, dat wil hij best toegeven. Dit is voor hem een van de mooiste dagen van het jaar. „Het is altijd een groot feest.”

Naast de partytent, waar buren deze middag bijpraten en bijdrinken, ligt een grote stapel afvalhout, voor de ton die nog tot laat zal branden. Zo gaat het al jaren in de Noordhoek Hegtstraat in Enschede en als het aan de bewoners ligt zal het ook nog jaren zo gaan. Ze hebben een reputatie, helemaal als het op vuurwerk aankomt. Daarvoor komen mensen vanuit de wijk Stadsveld hier naar toe, vertellen ze. Want het is nogal een spektakel.

Volledig scherm Bart (rechts) en Berdine (uiterst links) in de Noordhoek Hegtstraat. © Emiel Muijderman

Bert kocht voor 250 euro in, Bart van een paar huizen verderop net zo. Maar het zijn kleine spelers, in vergelijking met Bjorn. Hij heeft een goed jaar gehad, vertelt hij. De zzp’er - eigenaar van Timmerwerken Het Oosten - had over het aantal klussen niet te klagen en dat gaan de mensen vanavond zien. Hij heeft voor 3000 euro aan vuurwerk ingekocht. Legaal, zegt hij daarbij. Van dat illegale spul moet hij niets hebben.

„Dit is een van de gezelligste straatjes van Twekkelerveld”, zegt Berdine. Ze zit op de vensterbank van een van de woningen, uit de radio klinkt de Top 2000. Deze straat is een gezonde mengelmoes van mensen; ouderen, studenten, gezinnen. Zij voelt zich er thuis, anderen komen er op dagen als deze voor terug.

Haar man Bart voegt eraan toe dat ze, zo na corona, de jaarwisseling ‘dubbel en dwars’ gaan inhalen. Er zijn pallets aan stukken gezaagd, er is genoeg bier; wie normaal de auto hier parkeert, heeft hem maar even elders neergezet. Verstandig, denkt Bart. „Het gaat er hier vanavond flink af.”

Volledig scherm De stapel hout voor het huis van Bjorn, die voor 3000 euro aan vuurwerk heeft ingeslagen. © Emiel Muijderman