Het gebedenboek van Maria van Gelre: 600 jaar oud en nog steeds prachtig

Maria bracht de Franse schilderkunst naar Nederland



Het gebedenboek van Maria van Gelre is rond 1415 geschreven in klooster Mariënborn bij Arnhem. Het is het meest complete gebedenboek uit die tijd in de volkstaal. Met gebeden voor de dagen, uren en seizoenen, gebeden tot heiligen en gebeden die worden gebruikt bij gebeurtenissen als ziekte of dood.



Bovendien staat het vol met miniaturen. Die zijn door meerdere anonieme schilders gemaakt. De kwaliteit is is hoog. De makers zijn beïnvloed door het werk van de gebroeders Van Limburg. Dit gebedenboek is waarschijnlijk de schakel tussen de grote bloei van de Franse schilderkunst en de Nederlandse miniatuurschilderkunst in de vijftiende eeuw.



Maria van Gelre was familie van de Franse koning en groeide daar op in de hoogste kringen. Ze was een geletterde vrouw en kende beroemde kunstenaars uit die tijd. Haar huwelijk met hertog Reinoud IV van het welvarende Gelre en Gulik was een politieke verbintenis. In Gelre was ze een invloedrijke hertogin. Ze stond naast haar man en trad regelmatig namens hem op..