Muziekweekend met punkrock, smartlappen en moderne piano

eropuit Intrigerende en mysterieuze expositie in Zutphen 'moet je ervaren'

13 oktober ZUTPHEN - Mooi? Zeker, maar het is niet het eerste woord waar je aan denkt. Intrigerend? Ja, dat is het. Het gonst in Zutphen: de expositie No nature in Dat Bolwerck, die moet je zien. Nee, beter gezegd: die moet je ervaren.