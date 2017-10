Prinsessen in Arnhem, swingen bij 50 Tinten Jazz en het Zutphense mysterie

video Een stukje Aalten is zondag even een aards paradijs tijdens LOUIS!

6 oktober AALTEN - What a wonderful world zong een gelukkige Louis Armstrong in lang vervlogen tijden. In 1988 had hij, postuum, in Nederland een hit met deze sentimentele ballade. Zondag is een stukje Aalten een aards paradijs. Want in café Schiller brengen Nederlandse musici met LOUIS! een ode aan Armstrong, een van de groten uit de jazzhistorie.