Silent disco, kunstzinnige combinaties en...dick pics?

Afgelopen week speelde ze op het Fringe Festival in Amsterdam, deze zaterdag in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Emma Buysse, voormalig vwo-leerlinge aan Lek en Linge in Culemborg, zit midden in haar theateropleiding. Marketingtechnisch heeft ze het vak al aardig in de vingers. Want door haar nieuwe voorstelling Send me dick pics bigger than your dignity te noemen, heeft ze over belangstelling niet te klagen.